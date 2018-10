“Ele soa como nós”. Ex-líder do Klu Klux Klan elogia Bolsonaro

“Ele soa como nós. E também é um candidato muito forte. É um nacionalista”, disse David Duke, o ex-líder da KKK à BBC, sobre Jair Bolsonaro, candidato apontado como favorito às eleições presidenciais no Brasil que vão ter agora a segunda volta.

“Ele é sem dúvida um descendente europeu. Parece-se com qualquer homem branco nos EUA, em Portugal, Espanha ou Alemanha e França. Tem vindo a falar sobre o desastre demográfico que existe no Brasil e a enorme criminalidade que existe ali, como por exemplo nos bairros negros do Rio de Janeiro”, afirmou Duke.