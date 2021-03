O embaixador Francisco Seixas da Costa comenta esta semana as eleições em Israel, o adensar da pressão da China sobre Hong Kong e o impasse no Líbano que se mantém desde as explosões de agosto do ano passado.

A atualidade internacional vai estar em debate neste novo programa da plataforma multimédia JE TV, “A Arte da Guerra”, um espaço da autoria do jornalista do Jornal Económico, António Freitas de Sousa que conta com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.