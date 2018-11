Eleições, Fed e resultados provocam abertura mista em Wall Street

As principais bolsas norte-americanas abriram esta segunda-feira em queda, com os investidores divididos por três eventos importantes para a economia dos EUA. Em destaque estão as ações da Apple, que caem 2,78% para 201,70 dólares após as notícias de que estaria a planear suspender a produção adicional da linha low cost iPhone XR. Em sentido contrário, a Berkshire Hathaway valoriza 3,76% para 320 dólares graças à apresentação de lucros.

O índice industrial Dow Jones abriu a subir 0,40% para 25.371,83 pontos e o financeiro S&P 500 avança 0,22% para 2.728,92 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perde 0,47% para 7.322,27 pontos.

No mercado cambial, a divisa norte-americana deprecia-se 0,01% contra o euro para 1,1389 dólares, 0,36% face à libra para 1,3017 dólares e 0,04% contra a par japonesa para 113,16 ienes. A yield das Treasuries a 10 anos cedem 2,27 pontos base para 3,1894%.

“Os mercados de ações dos EUA precisam de encontrar forças para a tentativa de recuperação em alta que tomou forma na semana passada. Há três variáveis ​​que poderão desempenhar esse papel esta semana: os lucros empresariais, o FOMC e as eleições intercalares”, afirmou Peter Kenny, fundador da Strategic Board Solutions, citado pela agência Reuters. “No entanto, continuo com uma posição construtiva”.

A um dia das eleições, as sondagens nos EUA indicam que há forte probabilidade de o Partido Republicano do presidente Donald Trump manter o Senado, mas perder o controlo da Câmara dos Representantes. Caso esta passe para mãos democratas poderá vir a ser um obstáculo potencial à agenda pró-empresarial de Trump, que tem sido um fator importante para a recuperação do mercado de ações desde as eleição de 2016.

Por outro lado, a da Reserva Federal norte-americana, na quarta e quinta-feira, também está a prender a atenção já que os investidores têm mostrado preocupações com a política monetária mais apertada do país, especialmente depois de uma série de dados económicos robustos , incluindo o relatório do emprego na passada sexta-feira.

Por último, também a época de resultados – que já vai próxima do fim – continua a marcar as negociações em bolsa. De forma geral, os resultados do terceiro trimestre estão a ser mais fortes do que o esperado, com cerca de 78% das empresas até agora a superarem as estimativas dos analistas, de acordo com os dados citados pela Reuters.