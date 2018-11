Eleições intercalares: Viragem no Congresso dos EUA será um prenúncio de mudança na Casa Branca?

Quando George W. Bush tomou posse do primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos da América (EUA), em 2001, o Partido Republicano dispunha de maiorias nas duas câmaras do Congresso dos EUA. No Senado verificava-se um empate 50/50 entre os dois partidos, mas nessa situação compete ao vice-presidente dos EUA (na altura Dick Cheney) desempatar com um voto de qualidade. Nas eleições intercalares de 2002, o Partido Republicano reforçou essas maiorias nas duas câmaras e W. Bush foi reeleito em 2004. Nas eleições intercalares de 2006, o Partido Republicano perdeu as maiorias nas duas câmaras e, dois anos depois, o Partido Democrata conquistou a Casa Branca, através do candidato Barack Obama.

Quando Barack Obama tomou posse do primeiro mandato como presidente dos EUA, em 2009, o Partido Democrata dispunha de maiorias nas duas câmaras (Senado e Câmara dos Representantes) do Congresso dos EUA. Nas eleições intercalares de 2010, o Partido Democrata perdeu a maioria na Câmara dos Representantes, mas Obama foi reeleito em 2012. Nas eleições intercalares de 2014, o Partido Democrata perdeu a maioria no Senado e, dois anos depois, o Partido Republicano conquistou a Casa Branca, através do candidato Donald Trump.

É uma tendência consistente ao longo da História dos EUA: nas eleições intercalares, quando o partido do presidente incumbente perde lugares ou até maiorias no Congresso, está aberto o caminho para uma mudança na Casa Branca. Daí que as eleições intercalares sejam correntemente entendidas como uma espécie de “referendo” à atuação do presidente em funções.

Hoje realizam-se as eleições intercalares para o Senado e para a Câmara dos Representantes. Se o Partido Republicano perder as maiorias que tem nas duas câmaras do Congresso (desde 2014), aumentam as probabilidades de o presidente Trump falhar a eventual reeleição para a Casa Branca em 2020? Os registos históricos apontam nesse sentido, mas trata-se de um fenómeno eleitoral que se verifica sobretudo nos segundos mandatos dos presidentes, quando já não se podem recandidatar. Foi isso que aconteceu com Obama em 2014 e W. Bush em 2006. Em sentido contrário, nas eleições intercalares de 1994, o Partido Democrata perdeu as maiorias nas duas câmaras, mas o então presidente Bill Clinton foi reeleito em 1996.

O presidente Trump está a meio do primeiro mandato. De acordo com as sondagens, é provável que o Partido Republicano perca a maioria na Câmara dos Representantes, mas não no Senado. A taxa de popularidade de Trump continua a ser negativa (40% de aprovação), ainda assim ligeiramente melhor do que o ponto mais baixo (33% de aprovação) registado na última semana de outubro de 2017, segundo os dados da Gallup. O resultado das eleições intercalares de hoje poderá ou não ser um prenúncio de mudança na Casa Branca em 2020, mas há algo que se pode antecipar com maior certeza: se o Partido Republicano perder as maiorias no Congresso, Trump terá muitas dificuldades em concretizar o seu programa.