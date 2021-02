Eleições no Kosovo: nacionalistas de esquerda de Albin Kurti à frente

Quase 1,8 milhões de eleitores kosovares foram este domingo às urnas e os primeiros resultados apontam para a vitória de Albin Kurti, do partido nacionalista de esquerda Vetevendosje (VV), que segue na frente com 41% dos votos.

A campanha eleitoral resumiu-se a dez dias por causa da pandemia e foi precisamente a Covid-19 que a experiência de Albin Kurti enquanto primeiro-ministro só durou quatro meses. Demitiu o ministro do Interior Agim Veliu, do parceiro de coligação Liga Democrática do Kosovo (LDK, centro-direita), porque este defendia a declaração do estado de emergência, o que implicava o reforço de poderes do então presidente Hashim Thaci.

O Vetevendosje apareceu sistematicamente destacado nas sondagens e ambiciona uma maioria absoluta que lhe permita governar sem ter de recorrer às coligações – que de algum modo têm minado a sustentabilidade de sucessivos governos multipartidários.

Entretanto, a Comissão Eleitoral Central reduziu o número de eleitores em mais de 145 mil em vários municípios do norte, o que levou a Lista Sérvia a acusar a decisão como um truque de Pristina, a capital do Kosovo, para enfraquecer o partido sérvio.

Esta é a oitava eleição desde os conflitos da guerra em Kosovo em 1999 e a quinta antes do término do mandato parlamentar. 28 listas eleitorais candidataram-se à participação na Comissão Eleitoral Central em Pristina, e entre elas estão três entidades políticas da comunidade sérvia – a Lista Sérvia, a Iniciativa Cívica pela Liberdade, Justiça e Sobrevivência e a Aliança Democrática Sérvia.

Nessas eleições, a OSCE não tem funções oficiais, mas as eleições foram monitorizadas por observadores nacionais e estrangeiros. A KFOR (força da ONU no terreno) disse que iria “agir de acordo com o seu mandato, com firmeza, cuidado e imparcialidade” durante as eleições, enquanto a Polícia do Kosovo anunciava uma maior presença nas ruas.

Os primeiros resultados indicam também que a participação eleitoral não terá ido além dos 46,7%.