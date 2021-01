Eleições presidenciais: Autarquias empenhadas em reforçar mesas de voto

As autarquias continuam emprenhas em reforçar as mesas de voto, bem como de espaços seguros para que os portugueses possam votar, segundo referiu o Ministério da Administração Interna (MAI) ao Jornal Economico (JE).

“O Ministério da Administração Interna não tem conhecimento, até ao momento, da inviabilização da constituição de qualquer mesa. Regista-se, pelo contrário, um esforço suplementar por parte das autarquias, que o Ministério da Administração Interna enaltece, para encontrar locais com melhores condições e que permitam o desdobramento de mais mesas, no sentido de evitar a concentração de eleitores nos locais de voto”, assegurou o gabinete de Eduardo Cabrita ao JE.

Na missiva é apontado que “a atual situação de pandemia que o país atravessa coloca vários desafios a todos os agentes envolvidos neste processo e a constituição das mesas é um deles”.

Apesar dos desafios impostos pela pandemia, o ministério garante que “a Administração Eleitoral vai continuar a acompanhar, como tem feito até aqui, o evoluir da situação para que, em articulação com as autarquias, sejam encontradas as melhores soluções para ultrapassar eventuais dificuldades que surjam”.

Até ao momento, “a Administração Eleitoral tem acompanhado, em permanência e em estreita articulação com as câmaras municipais, a ANMP [Associação Nacional de Municípios Portugueses] e a ANAFRE [Associação Nacional de Freguesias], a evolução de todo o processo eleitoral, o que inclui a constituição das secções de voto para as eleições do próximo domingo”, garante fonte oficial do MAI.