Eleven Sports em risco de fechar operações no Reino Unido

A Eleven Sports, a empresa que detém os direitos de transmissão no Reino Unido da ”La Liga” e ”Serie A”, está em risco de fechar as suas operações nas terras britânicas por “fraca distribuição e perdas crescentes” nos canais de televisão ingleses.

O serviços de streaming online comprou os direitos de transmissão da liga espanhola e italiana, entre outras, e começou a transmitir em agosto na esperança de que alguma empresa britânica como a Sky, Virgin ou BT o distribuísse nos seus canais.

A notícia é avançada pelo jornal britânico ”Independent”, que explica também que a Eleven Sports pretende negociar os acordos com os seus parceiros para optar pela cobertura apenas online (OTT) em vez do seu contrato exclusivo com todas as plataformas no Reino Unido, o que permitirá que as ligas ofereçam direitos de transmissão a empresas de TV por assinatura.

Um relatório do “Telegraph” informa que a Eleven Sports poderia sair do mercado britânico após a decisão do UFC em acionar uma cláusula de saída de um acordo exclusivo que deveria começar em janeiro. O acordo dependia de Sky, Virgin ou BT exibirem a Eleven Sports nos seus canais.