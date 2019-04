Elon Musk concorda em não divulgar informações da Tesla no Twitter

O fundador da Tesla, Elon Musk, concordou em não publicar no Twitter informações sobre a produção ou vendas da fabricante de carros de luxo elétricos, segundo revela o jornal espanhol “Expansión”.

O acordo foi alcançado com a Comissão do Mercado de Valores EUA (SEC) na sexta-feira num tribunal em Nova Iorque, nos Estados Unidos e vai resolver a ação movida contra Elon Musk e a Tesla SEC sobre os tweets enviados pelo fundador do fabricante de carros este ano.

Nessas mensagens, Elon Musk dizia que a Tesla produzirá 500 mil veículos este ano, um número muito superior às estimativas oficiais da empresa. Posteriormente, Musk retificou o comentário, mas a SEC decidiu processar o milionário porque os seus tweets haviam violado um acordo anterior com o regulador do mercado de valores mobiliários dos EUA.

O contrato original estabelecido em setembro de 2018 já havia estabelecido limitações nas comunicações de Elon Musk através do Twitter, mas o empresário não conseguiu controlar a sua vontade de utilizar o seu meio de comunicação de eleição.

A disputa começou em agosto 2018 quando Musk twittou que ele estava pensando em tomar fora do saco Tesla e já tinha encontrado o financiamento para comprar o estoque em US $ 420 por ação, um número muito mais alto do que o preço nos mercados .

Vários investidores e a SEC processaram Elon Musk por considerarem que seus os tweets influenciaram artificialmente as ações da empresa que o beneficiaram diretamente, já que este é o maior investidor em Tesla.

Em setembro de 2018, Musk, Tesla e a SEC chegaram a um acordo segundo o qual os dois primeiros pagariam uma multa de 20 milhões de dólares (17 milhões de euros) cada.