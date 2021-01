Elon Musk escreve no Twitter e Bitcoin valoriza mais de 14%

O fundador da Tesla tweetou e as ações dispararam. Elon Musk alterou a sua biografia e deixou a simples palavra “#bitcoin”, valorizando as ações da moeda digital em mais de 14%.

Elon Musk elevou o valor da Bitcoin ao máximo das últimas duas semanas, com a moeda a atingir 37.186 dólares (30.636 euros) e a disparar 15,38%. O multimilionário é conhecido por fazer o mercado bolsista mexer-se com os seus comentários, uma vez que tem 43,8 milhões de seguidores na rede social Twitter.

Mas o fundador da Space X não pôs só as ações da Bitcoin a mexer esta semana. Na passada terça-feira, Musk tweetou “Gamestonk!!” e elevou as ações da GameStop Corp em 50% do seu valor.

No entanto, a razão por o valor da Bitcoin ter valorizado significativamente pode ter uma explicação maior do que apenas uma publicação. No mês de dezembro, e após a criptomoeda crescer mais de 300% e atingir o valor máximo de 42 mil dólares (34.612 euros), Musk anunciou a possibilidade de converter algum balanço comercial da Tesla em bitcoin.