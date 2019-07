Em 230 deputados no Parlamento, só dois não têm faltas

Dos 230 deputados do Parlamento, só dois não faltaram a nenhuma sessão durante esta legislatura. Carlos Silva e Pedro Pimpão (ambos do PSD) são os dois deputados sem qualquer falta durante quatro anos, avança o Jornal de Notícias esta quarta-feira, 24 de julho.

Pelo contrário, vários deputados contam com mais de 100 faltas desde 2015. Ana Catarina Mendes (PS) lidera esta lista com 129 faltas, mas o PS justifica as suas faltas com os “milhares de reuniões” na sede do PS ou no “trabalho político” que realiza em “todo o país”.

Seguem-se Paulo Pisco com 128 faltas (PS eleito pelo círculo da Europa) e José Cesário com 113 faltas (PSD eleito pelo círculo Fora da Europa). O socialista justifica estas faltas com “trabalho parlamentar” fora da Assembleia da República, por o seu círculo estar localizado fora do país.

Também o social-democrata justifica as faltas com trabalho fora do hemiciclo, por também realizar trabalho fora de Portugal. José Cesário é o trabalho com mais faltas justificadas por trabalho político (106).