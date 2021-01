Em quatro anos Lionel Messi ganhou mais de 500 milhões só do contrato com o FC Barcelona

Depois de renovar contrato com o FC Barcelona em 2017 por quatro anos, até junho de 2021, o astro argentino Lionel Messi vai totalizar 555 milhões de euros ganhos com o seu salário. Os números foram revelados pelo diário espanhol “El Mundo” que divulgou os detalhes do contrato milionário de Lionel Messi.

De acordo com o documento a que o “El Mundo” teve acesso, o valor total que Messi receberá até o final do contrato, em junho, será de 555,2 milhões de euros. A quantia divide-se em 138 milhões de euros por temporada com variáveis, a taxa de renovação para aceitar o contrato de 115,2 milhões de euros e o “Bónus de Fidelidade” de 77,9 milhões de euros.

Durante o verão de 2020, Messi revelou o desejo de deixar o clube – afirmação que causou polémica e desconforto junto da direção do FC Barcelona que acabaria por cair alguns meses depois. O “braço de ferro” entre o argentino e o ex-presidente do clube, Josep Bartomeu, esteve iminente de passar para os tribunais, mas o craque argentino acabou por abandonar a ideia sublinhando que “jamais colocaria o meu clube do coração em tribunal”, aceitando permanecer na capital catalã até ao final do seu contrato.

Na sequência da polémica, à qual se juntaram os sócios e adeptos do clube ‘blaugrana, Josep Maria Bartomeu renunciaria ao cargo de presidente. Ainda assim, a vontade de Messi permanece inalterada, recusou assinar um novo contrato com o FC Barcelona e reforçou a ideia de representar um novo emblema na próxima temporada, sendo os destinos mais prováveis os Estados Unidos ou Inglaterra.

O FC Barcelona enfrenta atualmente uma grave crise financeira que, segundo o “El Mundo”, é uma consequência direta da “má gestão do FC Barcelona nos últimos anos e a falta de planeamento financeiro” aliada aos problemas económicos provocados pela pandemia de Covid-19.