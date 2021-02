EMEL regista “zero dísticos em atraso” depois de “período conturbado”

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) regista “zero dísticos em atraso”, depois de um período de acumulação de pedidos pendentes devido à pandemia de covid-19, foi esta quarta-feira anunciado.

“A EMEL acaba de atingir a meta de ‘zero dísticos em atraso’, após um período conturbado em que a acumulação de casos pendentes, originada pelo encerramento das Lojas do Cidadão no ano passado, por imperativos de saúde pública, originou uma sobrecarga na capacidade de resposta da empresa, que atingiu os 6.500 dísticos pendentes”, lê-se num comunicado enviado às redações.

A empresa municipal adianta que tem vindo a reforçar o seu ‘contact center’ e a melhorar os serviços ‘online’, como o ‘site’, através do qual é possível realizar renovações ou pedidos de novos dísticos na secção “Meu Perfil EMEL”.

Na mesma nota, a EMEL aconselha também a que, neste novo confinamento, “os pedidos sejam feitos atempadamente e, sempre que possível, recorrendo aos meios digitais disponibilizados, por forma a garantir a celeridade de resposta e a segurança de todos”.

Salientando o trabalho do ‘contact centre’, a empresa refere ainda que está “agora a trabalhar para garantir uma resposta inferior a três dias a todas as interações escritas (esclarecimentos, sugestões, informações, reclamações), através da criação de um atendimento em tempo real por meios escritos, a par da constante melhoria do atendimento telefónico”.