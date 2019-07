Emigração portuguesa para a Holanda atinge novo recorde

A emigração portuguesa para a Holanda atingiu um novo recorde em 2018. No ano passado, 2.800 portugueses mudaram-se para este país para viver e trabalhar.

Segundo o Observatório da Emigração português, os portugueses que chegaram à Holanda no ano de 2018 representam 1,1% do total de entradas de estrangeiro neste país.

A entrada de portugueses na Holanda, tem tido oscilações entre 2000 e 2018, mas nos últimos três anos o aumento foi constante, até atingir no ano de 2018 um novo máximo de entradas contabilizadas, com fins não turísticos.

Uma das explicações para a crescente procura de emprego nos Países Baixos, pode estar relacionada com a forte indústria da tecnologia.

Segundo o site “Invest in Holland”, todas as grandes empresas de tecnologia estão presentes no país, como a Google, Microsoft, Verizon ou Intel, que aproveitam as infraestruturas de topo oferecidas, tornando a Holanda na “porta de entrada digital da Europa”, nas palavras da agência holandesa de apoio ao investimento.

Outra das razões poderá estar relacionada com os salários oferecidos. Segundo o site “Expatica”, dedicado aos expatriados, a Holanda tem estabelecido um salário mínimo de 1.600 euros, sendo duas vezes superior ao oferecido em Portugal.