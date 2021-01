Os lesados emigrantes das sucursais exteriores do Banco Espírito Santo (BES) endereçaram na semana passada ao primeiro-ministro, António Costa, um pedido de reunião com caráter de urgência para desbloquearem o impasse em que se encontra a recuperação dos créditos perdidos depois de terem investido em produtos financeiros nas sucursais exteriores do banco. “Enviámos uma carta no dia 18 de janeiro a solicitar uma reunião com carácter de urgência e solicitámos encarecidamente que alguém que represente o primeiro ministro nos possa receber”, diz ao Jornal Económico, Carlos Cardoso, presidente da Associação de Defesa dos Clientes Bancários (ABESD), adiantando que “ainda não obtivemos resposta”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor