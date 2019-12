Emprego norte-americano dá ânimo a Wall Street

A bolsa de Nova Iorque abriu a última sessão desta semana no ‘verde’ impulsionada pelos dados do mercado de trabalho norte-americano.

Em novembro, foram criados 266 mil novos postos de trabalho nos Estados Unidos, 47% acima das estimativas, que apontavam para a criação de 180 mil novos empregos. A taxa de desemprego caiu mais do que o era esperado, para os 3,5% – previa-se que ficasse nos 3,6%, idêntica à taxa registada no mês de outubro.

Além disso, o número de pedidos de subsídio de desemprego fixou-se em 203 mil, um mínimo dos últimos sete meses.

“Os bons dados de criação de emprego nos EUA em novembro estão a trazer otimismo aos investidores e a aliviar alguns receios em torno de potencial arrefecimento da economia norte-americana”, assinala Ramiro Loureira, analista de mercados do Millennium bcp.

Esta sexta-feira, o S&P 500 sobe 0,79% para 3.142,10 pontos; o tecnológico Nasdaq avança 0,8%, para 8.639,24 pontos; e o industrial Dow Jones ganha 0,85%, para 27.914,43 pontos.

Sobre a guerra comercial entre os EUA e a China, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quinta-feira que as negociações prosseguem. Esta semana, Donald Trump admitiu que poderia adiar a celebração de um acordo comercial com a China para depois das eleições presidenciais norte-americanas, mas disse depois que as duas maiores potências económicas estariam próximas de um acordo de “primeira fase”.

Nas empresas, destaque para a subida da Tesla, que sobe 2% depois de o Morgan Stanley que atribuiu um preço-alvo de 500 dólares por ação no caso de Cybertruck ter sucesso na China.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está em queda numa altura em que as atenções do mercado têm os olhos postos na decisão sobre a produção de crude para 2020 da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros associados, como a Rússia.

Na Europa, o barril de Brent negoceia nos 63,23 dólares, depois de cair 0,16%. Nos EUA, o West Texas Intermediate perde 0,51%, para 58,13 dólares.