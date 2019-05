Empresários espanhóis preveem “crescimento sólido” do turismo em Cabo Verde

O Círculo de Empresários de Grãn Canária considera que Cabo Verde começa a destacar-se no ramo do turismo e, apesar de não ser uma potência internacional, prevê um “crescimento sólido” nos próximos anos nesta área, segundo uma nota publicada no site oficial da “Tourinews”.

Apesar de este país africano não ser uma potência internacional como as Ilhas Canárias ou como a Turquia, que registaram milhões de visitas em 2018, o número de visitantes no arquipélago quase duplicou desde a viragem do século e cresceu mais de 8% no ano transato, salienta a mesma fonte.

Os investimentos em Cabo Verde têm vindo a crescer a uma taxa maior por uma década. É o caso do grupo hoteleiro Riu Hotels – que abriu o seu quinto hotel no país no final do ano passado, dez anos após a abertura do seu primeiro estabelecimento – e da Meliá Hotels International – que só na ilha do Sal detém quatro estabelecimentos.

A “Tournews” sublinhou que as autoridades nacionais têm sabido aproveitar das suas praias com a criação de locais de luxo, frisando, entretanto, que é tempo, portanto, para a criação de mais infraestruturas turísticas de qualidade.

“É preciso mais estradas de luxo, estradas sem engarrafamentos e confortáveis, jardins, parques, caminhos de estacionamento, sinalização, cuidado do meio ambiente cultural, de entretenimento, de bicicleta, divulgação e promoção da nossa natureza”, alertam, ajuntando que permitir o investimento e facilitar as coisas para os empresários constitui a chave para o desenvolvimento do turismo no arquipélago.

O Círculo de Empresários de Grãn Canária lembrou ainda que Cabo Verde, segundo “Atlas de Turismo da TUI”, apareceu como um dos cinco destinos favoritos dos turistas europeus, que escolheram o arquipélago para passar as férias da Páscoa no passado mês de abril.