O surf está em plena ascensão em Portugal, não só com a procura interna crescente, mas principalmente pelo ritmo explosivo com que os amantes desta prática estão a optar pelo nosso país como destino preferencial para a prática desta modalidade. Não existem dados concretos recentes sobre a dimensão económica deste setor, mas um estudo de 2012 apontava para um valor na ordem dos 400 milhões de euros anuais, uma estimativa que já deverá estar completamente ultrapassada nos dias de hoje.

Sabe-se que já são cerca de 900 as empresas existentes em Portugal ligadas ao surf na sua vertente de animação turística, formação ou prestação de outros serviços, o que corresponde a cerca de 10% do total de empresas de animação turística quer operam no nosso país. Tendo em conta o crescimento galopante deste segmento turístico, a o aumento incessante de visibilidade do país como destino preferencial para a prática desta modalidade – as provas da WSL – World Surf League e o fenómeno do ‘canhão’ da Nazaré iniciado com Garrett McNamara – lançaram o embrião para a criação de um cluster do surf em Portugal, uma iniciativa que conta com o apoio do Turismo de Portugal.

