Empresas da EDP, BCP e Galp pressionam PSI 20

O principal índice bolsista português, PSI 20, perde esta terça-feira 0,21%, para 5.142,51 pontos, acompanhando a tendência pessimista das principais praças europeias. Em Lisboa, as empresas cotadas do grupo EDP, o BCP e a Galp Energia prejudicam a bolsa nacional.

Na segunda sessão bolsista da última semana de fevereiro, A EDP Renováveis lidera as perdas ao cair 1,21%, para 8,17 euros, com a empresa-mãe, liderada por António Mexia, a acompanhar a tendência, desvalorizando 0,63%, para 3,18 euros.

As desvalorizações das empresas-cotadas da EDP ocorrem no dia em que António Mexia, presidente executivo da EDP, é ouvido no Parlamento, numa comissão de inquérito às rendas excessivas.

Também o BCP trava o PSI 20, com uma queda 1,11%, para 0,23 euros. Na sexta-feira, a 22 de fevereiro, o Jornal Económico noticiou que o banco liderado por Miguel Maya tem uma exposição à dívida italiana inferior a 100 milhões de euros.

Outro destaque na primeira hora após a abertura da sessão do PSI 20 é a Galp Energia. A petrolífera portuguesa recua 0,24%, para 14,55 euros, em linha com o mercado petrolífero. O Brent, referência para Portugal e que é negociado em Londres, perde 0,20%, para 64,78 dólares, enquanto o WTI, em Nova Iorque, recua 0,43%, para 55,24 dólares.

Em contraciclo, o destaque é a Corticeira Amorim, que soma 0,75%, para 9,44 euros, embora seja incapaz de inverter a tendência do PSI 20 por si só. Esta terça-feira, a Corticeira informou o mercado que fechou o ano de 2018 com lucros de 77,4 milhões de euros, o que traduz um aumento de 6% face a 2017. As vendas aumentaram 9%, para os 763 milhões de euros num ano em que, segundo a empresa, teve um “impacto desfavorável das matérias-primas e câmbio”.

[Dados das 8h08]