Empréstimos dos bancos às famílias e empresas recuaram em janeiro

Em janeiro de 2019, a taxa de variação anual (tva) dos empréstimos feitos às sociedades não financeiras diminuiram 1,1 pontos percentuais (pp) relativamente ao mês de dezembro, que havia registado uma tva negativa de 2,2%, indica o Banco de Portugal (BdP) numa nota informativa divulgada esta terça-feira.

No que diz respeito às empresas exportadoras privadas tva registou uma quebra de 3,9%, verificando uma variação negativa de 3,4 p.p face a dezembro de 2018. Já o rácio de crédito vencido das sociedades não financeiras fixou-se nos 9,5%, mais 0,1 p.p que em dezembro, enquanto a percentagem de devedores com crédito vencido aumentou 0,2 p.p face ao mês anterior, sendo agora de 21,3%.

Em relação às famílias a taxa de variação anual dos empréstimos concedidos foi de 0,5%, valor idêntico ao verificado em dezembro de 2018. O crédito à habitação aumentou 0,1 pp face ao mês anterior, (-0,9%). Já oo crédito ao consumo e outros fins caiu 0,3 p.p, situando-se nos 6,1%.

Já o rácio do crédito vencido das famílias permaneceu nos 3,4%, com a percentagem dos devedores com crédito vencido a subir 0,2 p.p face a dezembro, (10,2%).