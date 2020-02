Empréstimos bancários para compra de casa atingiram os 10,6 mil milhões de euros em 2019

Os bancos emprestaram 10,6 mil milhões de euros para a compra de casa em Portugal no último ano. Em relação aos volumes registados para consumos e outros fins, as verbas ascenderam aos 5,3 mil milhões e 2,3 mil milhões de euros, respetivamente, de acordo com uma nota de informação estatística divulgada esta terça-feira, 11 de fevereiro, pelo Banco de Portugal (BdP).

Nas novas operações de empréstimos a particulares para habitação, a taxa de juro média, em dezembro de 2019, foi de 1,10%, descendo 31 pontos base (pb) relativamente ao período homólogo. Em termos das taxas de juro média dos novos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras registou-se uma diminuição de 33 pb face a dezembro de 2018, para 2,13%, atingindo um novo mínimo histórico.

Por segmento, e em relação ao período homólogo, a taxa de juro das operações abaixo de um milhão de euros caiu 24 pb, para 2,44%, o que representou um novo mínimo histórico, sendo que as operações acima de um milhão de euros diminuíram 43 pb, para 1,86%. No que diz respeito ao volume de novos empréstimos a sociedades não financeiras, verificou-se um total de 32,8 mil milhões de euros, representando um acréscimo de 1,2 mil milhões de euros em relação ao ano anterior.

No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram de 6,58% (6,77% em dezembro de 2018) e de 3,71% (3,75% em dezembro de 2018), respetivamente. Em dezembro de 2019, a taxa do crédito ao consumo registou um mínimo histórico.