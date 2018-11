Endividamento da economia portuguesa diminui ligeiramente em setembro

O endividamento da economia portuguesa caiu ligeiramente em setembro para 719 mil milhões de euros, segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BDP), esta quinta-feira.

“Em setembro de 2018, o endividamento do setor não financeiro situou-se em 719,0 mil milhões de euros, dos quais 319,1 mil milhões de euros referentes ao setor público e 399,9 mil milhões de euros ao setor privado”, explica o BdP.

Registou-se assim uma descida de 0,2 mil milhões de euros face a agosto, resultado de uma queda de 0,6 mil milhões de euros no endividamento do setor público. No entanto, este decréscimo foi atenuado no endividamento final, com o aumento de 0,4 mil milhões no endividamento do setor privado.

“O decréscimo do endividamento do setor público traduziu-se, sobretudo, numa diminuição do endividamento face ao setor não residente e às próprias administrações públicas, parcialmente compensada pelo aumento do financiamento concedido pelo setor financeiro”, salienta o BdP.

No setor privado registou-se um incremento do endividamento externo das empresas em 0,9 mil milhões de euros. Este foi parcialmente compensado pela redução do endividamento das empresas e dos particulares face ao setor financeiro em 0,3 e 0,1 mil milhões de euros, respetivamente.