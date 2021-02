Energéticas penalizam PSI-20. Banca impulsiona praças europeias

O principal índice bolsista encerrou a sessão, desta quinta-feira, em terreno positivo, contrariando a tendência assistida entre as congéneres europeias. A queda do PSI-20 no fecho — 0,59% para 4.791,0 pontos — foi motivada pelas cotadas do energéticas.

A EDP perdeu 2,38% para 5,09 euros, enquanto que a EDP Renováveis recuou 2,15% para 22,80 euros. A Galp surge também na linha vermelha, com uma desvalorização de 1,01% para 8,25 euros.

A Nos também surge como maior influência na praça portuguesa que mais perdeu, caindo 0,73% para 2,73 euros.

A contrariar a tendência surge o BCP, que encerrou a sessão desta quinta-feira a negociar em alta, ganhando 3,10% para 11,97 cêntimos a par com as papeleiras: a The Navigator Company que cresceu 0,57% para 2,48 euros enquanto que a Altri saltou 2,37% para 5,09 euros.

Lá fora, apenas o Ftse 100 acompanha o PSI-20 em baixa, tendo perdido 0,02% para 6.506,30 pontos depois do Banco de Inglaterra prever que a economia britânica deverá contrair 4% este trimestre, antes de recuperar com o benefício do programa de vacinação e das medidas de estímulos já implementadas.

Na vizinha Espanha, o IBEX 35 avançou 1,37% para 8.123,00 pontos com o setor da banca a liderar os ganhos. O BBVA a disparou mais de 7%, o Santander mais de 5% e o banco Sandabell cresceu mais de 4%.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,93% para 14.063,90 pontos, acompanhando o CAC 40 que ganhou 0,82% para 5.608,54 pontos.

No Euro Stoxx 50 — que cresceu 0,88% para 3.641,45 pontos — a Bayer — que valorizou 4,96% para 54,01 euros — “mostrou-se em bom plano com a revelação de que chegou a acordo com um conjunto de queixosos para o encerramento de casos judiciais relacionados com o herbicida Roundup”, refere Ramiro Loureiro, analista do BCP investment banking.

O analista acrescenta ainda que a motivar os ânimos europeus está a expectativa de que “Joe Biden consiga aprovar brevemente um plano de estímulo de 1,9 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, depois dos democratas da Câmara dos Representantes terem aprovado uma resolução orçamental que permite que um plano seja aprovado por maioria simples”.