O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) mobiliza 139 milhões de euros para sector energético na Madeira.

Para a gestão hídrica são 70 milhões de euros, e para o hidrogénio e renováveis vão mais 69 milhões de euros.

Na gestão hídrica são contemplados os seguintes investimentos:

Reforço de Adução ao Canal do Norte – Sistema Elevatório do Seixal: assegurar 3,2 hm3 de água ao Canal do Norte durante o período de esteio;

Recuperação do Lanço Norte do Canal do Norte: assegurar a eficiência do Canal recuperando as elevadas perdas e atingindo um nível de perdas na ordem dos 30%;

Recuperação da Levada das Rabaças: assegurar a eficiência do Canal recuperando as elevadas perdas e atingindo um nível de perdas na ordem dos 30%;

