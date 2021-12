O mais recente indício de que o antigo eurodeputado e candidato presidencial João Ferreira deverá ser o próximo secretário-geral doPCP foi dado com o anúncio da sua inédita inclusão entre os candidatos da CDU à Assembleia da República pelo círculo da capital. Apesar de o vereador da Câmara de Lisboa, tido como o mais provável sucessor de Jerónimo de Sousa, ocupar um lugar claramente não elegível, sendo 10.º da lista encabeçada pelo líder comunista e em que os quatro eleitos em 2019 voltam a ir a votos, tal presença assegura a sua participação nos debates parlamentares se e quando as circunstâncias mudarem no partido.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor