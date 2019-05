“Entre Tantos”, há sempre um. Homenagem a Rui Nabeiro em garrafa e papel

“Um livro em aberto, com um caminho em aberto”. Foi assim que foi descrito na biografia “A Páginas Tantas” dedicado ao Comendador Rui Nabeiro, apresentado na noite de quinta-feira, na Adega Mayor, em Campo Maior.

O livro foi apenas uma parte da homenagem no jantar junto às barricas da adega. O vinho “Entre Tantos” também faz parte da surpresa que pretende homenagear o fundador da Delta Cafés, no ano em que comemorou 88 anos.

A CEO da Adega Mayor, Rita Nabeiro juntou-se a dois enólogos para a criação do néctar que demorou seis anos a ser produzido nas vinhas da adega. “Mais que um vinho, é uma homenagem”, explicou ao Jornal Económico. “Foi fazer uma homenagem não só ao meu avô, mas também a uma pessoa que nos inspira”.

O jantar, que foi confeccionado pelo chef Vitor Sobral, contou com a apresentação da biografia em forma de papel. “Tão diferentes dos demais e tão igual”, é como se inicia a leitura de um conjunto de testemunhos de amigos, familiares, membros e trabalhadores da comunidade, e do próprio Rui Nabeira, que têm como objetivo relembrar a vida de um homem que dedicou a sua vida à família e a Campo Maior. “As palavras perpetuam a memória. É uma homenagem sentida e merecida”, rematou a CEO ao Jornal Económico.

Foi com “amizade, carinho, amor e proximidade” que o octogenário reagiu à surpresa. Rui Nabeiro sublinhou ao JE que a mensagem, em forma de livro, que conta a vida e obra do empresário campomaiorense, fortalece o sentimento de familiaridade que “já é tão forte”.

“Eu caminhei aqui, e a caminhei acolá. Eu não sonhava que isto pudesse acontecer, não sonhava poder caminhar tão longe. Mas este caminho eu faço-o ao lado de todos vós”, contou o empresário. “Todos vocês são família para mim”, vincou.

Tal como criar o “Entre Tantos” de raiz não foi fácil, organizar o evento em segredo também não, dado que o homenageado é como um ‘padrinho’ para Campo Maior: adorado por muitos, adorado por todos, tal como foi dito durante o evento.

“Mas ele não sabia de nada”, prometeu a neta. “A reacção dele foi aquilo que se esperava; ele tem 88 anos, e tem sempre a mesma garra,alegria, entusiasmo e o sorriso”, contou. “Isto foi mais que um evento, foi um momento de partilha. Começou em 2013 com o vinho, e apesar de serem apenas 2,800 mil garrafas, são garrafas especiais. Isto foi apenas uma pequena parte daquilo que já queríamos fazer há muito tempo”, explicou a neta. “Somos uma família que vem do café. Era tempo de homenagear quem nos inspira”, rematou.

Desde a abertura da fábrica Delta Cafés, em 1961, que Rui Nabeiro é visto como um empresário que pretende partilhar a riqueza da empresa com o resto da população campomaiorense. Nascido em 1931, no seio de uma família humilde, começou a trabalhar por volta dos doze anos. Aos dezassete, após a morte do pai, assumiu os destinos da pequena torrefação familiar e assim nasceu o amor pelo café.

Dono de um império que se expande por todo o mundo, e com quase 3.500 mil trabalhadores (que considera família), Nabeiro prometeu ao JE uma coisa, “espero viver pelo menos mais 20 anos. Não quero morrer amanhã, essa é uma promessa que faço”, vincou.