Equipamento de corrida foge à crise europeia na venda de artigos desportivos

A venda de artigos de moda e de equipamento desportivo resultou, em 2020, num total de receitas de 28,6 mil milhões de euros nos cinco maiores mercados do continente europeu, revelam dados do The NPD Group, uma empresa norte-americana de pesquisa de mercado, revelados esta terça-feira no site “Palco23”.

Estes dados mostram que nem o desporto está a escapar ao efeito da crise em ano de pandemia, já que este valor de 28,6 mil milhões de euros representa uma contração de 10% nas vendas destes cinco maiores mercados europeus.

No entanto, existe uma modalidade que está em contraciclo relativamente ao mercado de uma forma geral. A corrida, também conhecida por “running“, um dos principais motores do setor desportivo, registou em 2020 uma contração de apenas 3%, numa fatia total de receitas de 4,2 mil milhões de euros.

Nos mercados europeus, a contração deveu-se ao impacto da primeira onda pandémica e as consequentes restrições. Apesar de uma recuperação nas vendas registada na segunda metade do ano, estas não compensaram a quebra de receitas que se verificou nos primeiros meses.