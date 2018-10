Erdoğan, presidente da Turquia: “Não pode haver democracia com meios de comunicação social”

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, declarou esta semana que “não pode haver democracia com meios de comunicação social” porque estes não refletem o que pensa o povo. “Se há um povo, há democracia. Se não há um povo, não há democracia. Com os meios de comunicação e essas coisas, não pode haver democracia”, afirmou Erdoğan na quarta-feira, ao discursar em cerimónia de inauguração do novo ano escolar na Turquia.

“Se um político tiver medo do que sai nos meios de comunicação social, não pode fazer uma política sólida”, acrescentou Erdoğan, de acordo com a agência de notícias turca Anadolu. “É algo colossal. Vi que os países que julgávamos serem fortes não são governados pelos seus dirigentes, mas pelos meios de comunicação social. Porque, quando me encontro com eles, dizem-me: ‘A imprensa disse isto, disse aquilo…’ E eu digo-lhes: ‘E o que disse o vosso povo? Não pensais nisso? Esquece a imprensa’”, contou o presidente turco.