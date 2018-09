ERT Têxtil investe 10 milhões em nova unidade

A ERT Têxtil vai investir 10 milhões de euros na implantação de uma nova unidade industrial em São João da Madeira, anunciou esta quarta-feira, 26 de setembro, a empresa de têxteis técnicos, nomeadamente para o segmento automóvel.

A empresa iniciou atividade em 1992, mas só em 2000 decidiu enveredar pelos têxteis para o setor automóvel. Seis anos mais tarde iniciou atividade na Roménia – para onde entretanto várias marcas europeias de automóveis deslocalizaram a produção – um pouco por todos os países de leste da Europa – provocando movimentação idêntica da parte dos fabricantes de componentes automóveis.

A indústria automóvel já tinha alguma tradição em Portugal e o investimento directo estrangeiro feito pela Ford-VW, com a instalação do projeto AutoEuropa em 1995 e, em 1996, a instalação da General Motors (GM), dinamizaram a expansão nacional do sector em unidades industriais para a produção e fornecimento de peças para motores, transmissão e travões, componentes elétricos e componentes com têxteis para o interior de veículos.

A partir de 2002 a empresa investiu em inovação tecnológica que permitisse expandir a especialização. Desde então dirigiu os investimentos para a área das tecnologias. O Para além da Roménia, o grupo tem atividade em Espanha e uma plataforma logística na Polónia. Em 2013 o grupo adquiriu a Reiner Interieur agora ERT Automotive Bohemia. República Checa e Turquia são dois outros mercados onde o grupo está instalado. Marrocos e México podem ser as próximas apostas.

O grupo é constituído por oito empresas e tem mais de 500 trabalhadores, faturando acima dos 100 milhões de euros.