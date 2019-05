Escapadinha de fim de semana? Aproveite. Ryanair com voos a partir de 3,99 euros

Se está de férias e ainda não tem planos, ou simplesmente quer aproveitar um fim-de-semana fora, então esta oportunidade é para si. A Ryanair está com viagens a 3,99 euros.

Porém, a boa notícia tem um senão: os voos por esse valor são todos de ida e têm de ser feitos a partir do aeroporto de Faro, no Algarve.

Contudo, a promoção não acaba aqui. Existem 100 mil lugares com voos 20% mais baratos já à venda no site. As viagens promocionais são para os meses de maio, junho e julho e os preços rondam os 4,99 euros e os 56 euros.

De Lisboa, tanto poderá encontrar voos para a cidade francesa de Bordéus a 12,99 euros, como para Londres a 19,99 euros. Se embarcar a partir do Porto, pode aproveitar viagens para Brive, em França, a 4,99 euros ou para Berlim, Bruxelas, Budapeste, Birmingham e muitos outros destinos com preços mais em conta.

Confira a lista completa aqui.