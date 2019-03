Espanha: Comício do VOX desperta ira dos separatistas catalães em Barcelona

A realização de um comício do partido de extrema-direita, VOX, em Barcelona, originou este sábado manifestações por parte dos separatistas catalães, que acabaram em confrontos com as autoridades policiais. Três pessoas foram detidas e outras cinco ficaram feridas nas manifestações contra a concentração de militantes do VOX, que os separatistas catalães acusam de ser “fascista”.

O comício convocado pelo VOX para este sábado tinha como objetivo “recuperar a liberdade da Catalunha” e apresentar Ignacio Garriga como candidato oficial do partido por Barcelona, nas próximas eleições legislativas. O líder do VOX, Santiago Abascal, garantiu, perante centenas de apoiantes, na Praça de Espanha, que o partido vai conseguir representação em todas as regiões espanholas, o que levou a uma onda de contestação por parte dos separatistas catalães.

As manifestações terão começado uma hora antes da realização do comício do VOX, em vários pontos da Catalunha. Os manifestantes catalães destruíram e queimaram contentores de lixo e atiraram pedras contra as autoridades, provocando momentos de tensão. O jornal espanhol “El País” dá conta de que, pelo menos, cinco pessoas terão ficado feridas e outras três foram detidas.

As eleições legislativas espanholas estão marcadas para o próximo dia 28 de abril, depois do chumbo do Parlamento espanhol ao Orçamento de Estado ter levado à queda do Governo de Pedro Sánchez.