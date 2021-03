Espanha espera que número de turistas suba para metade do nível pré-pandemia este ano

A Espanha espera que o número de turistas estrangeiros possa aumentar este ano para metade dos níveis pré-pandemia, segundo a ministra do Turismo, Reyes Maroto citado pela “Reuters”.

“Talvez o objetivo ideal seja conseguir metade dos turistas que tivemos em 2019. Isso, para o sector, seria uma conquista”, referiu Reyes Maroto, esta segunda-feira.

Em 2019, a Espanha teve o segundo maior número de visitantes estrangeiros do mundo, com mais de 80 milhões. Esse número reduziu em mais de 80%, para 19 milhões de turistas em 2020, o nível mais baixo desde 1969, como resultado das restrições de viagem impostas para conter a pandemia. Enquanto o turismo representava cerca de 12% do produto interno bruto (PIB) em 2019 e um emprego em cada oito, a atividade sofreu um grande golpe em 2020. A indústria constituía entre 4% e 5% da produção nacional da Espanha.

Sendo que o regresso do turismo na Espanha parece urgente, o governo espanhol está entre os países que estão empenhados a pressionar para que os certificados internacionais de vacinas estejam prontos para a temporada de verão.

A retoma do turismo na Espanha está a acontecer a um ritmo lento, mas é esperado que dezenas de milhares de turistas alemães cheguem às Ilhas Baleares da Espanha no fim de semana, em um impulso bem-vindo para o turismo local que criou alguma polémica, dado que os espanhóis devido à proibição de viagens.