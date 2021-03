Espanha vai experimentar semana de trabalho de quatro dias

A proposta de uma semana com quatro dias de trabalho, ou 32 horas de trabalho semanais, foi proposta pelo partido Más País em Espanha e aceite pelo governo de Pedro Sánchez, sendo agora lançado um projeto piloto para as empresas que estejam interessadas neste modelo que promete mais produtividade, revela o “The Guardian”.

Com este projeto, Espanha pode ser um dos primeiros países do mundo a entrar no sistema de uma semana de trabalho reduzida, depois da Finlândia também ter demonstrado interesse em implementar esta ideia, mas não tenha avançado. A empresa espanhola Delson começou a testar este modelo de trabalho no início do ano passado com os seus 181 funcionários.

“Com a semana de trabalho com quatro dias (32 horas), estamos a lançar o verdadeiro debate do nosso tempo”, apontou o presidente do partido Más País, Iñigo Errejón, que lançou o desafio ao governo espanhol.

“Espanha é um dos países onde os trabalhadores trabalham mais horas do que a média europeia. Mas não estamos entre os países mais produtivos”, disse Errejón. “Trabalhar mais horas não significa ser mais produtivo”, defendeu o responsável do partido.

Este modelo de trabalho tem como objetivo aumentar a produtividade, melhorar a saúde mental dos trabalhadores e combater as alterações climáticas, uma vez que são necessárias menos deslocações com automóveis. A proposta ganhou força com a pandemia e com muitos trabalhadores a evidenciarem burnout e dificuldades em equilibrar a vida profissional com a pessoa.

Apesar dos detalhes ainda terem de ser acordados com o governo de Sánchez, o Más País propôs uma dotação de 50 milhões de euros para este projeto ao longo de três anos. Este valor permitiria, segundo o partido, às empresas testar o novo horário semanal com risco mínimo. O partido aponta que a dotação de 50 milhões de euros poderiam cobrir os custos das empresas a 100% no primeiro ano, 50% no segundo ano e 33% no terceiro ano.

O partido espanhol estima que possam ser englobadas 200 empresas, com um total de três mil a seis mil funcionários. O partido espera ver uma redução real das horas de trabalho sem existir perda de salário e de empregos.