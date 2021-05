Espanha volta a receber cruzeiros internacionais a partir de 7 de junho

A Espanha permitirá que navios de cruzeiro voltem a atracar nos seus portos a partir de 7 de junho, disse o ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana citado pela “Reuters”.

“As empresas de navegação vão ter que cumprir medidas estabelecidas pelo ministério da Saúde para garantir a total segurança, tanto dos passageiros dos cruzeiros como das cidades onde chegam”, referiu o ministério dos Transportes.

As autoridades marítimas da Espanha aprovaram a reabertura devido à queda na taxas de incidência da Covid-19 e um aumento nas inoculações, de acordo com a medida que consta no Diário da República da Espanha. A Espanha tinha proibido que navios cruzeiro de atracar nos seus portos em junho de 2020.

Na semana passada, o primeiro-ministro Pedro Sanchez anunciou que a Espanha ia autorizar que turistas de qualquer lugar parte do mundo entrassem no país a partir de 7 de junho, desde que estivessem vacinados.

Antes da pandemia, a Espanha era um dos países mais visitado do mundo e foi uma das nações mais afetadas da Europa, registando mais de 79.000 mortes por coronavírus e 3,7 milhões de casos. O turismo estrangeiro caiu 80% no ano passado, devido a uma série de restrições que paralisaram o sector.

No entanto, com as taxas de infeção a recuar, a vacinação a progredir e a maioria das regiões a poder terminar o recolher obrigatório, a Espanha espera que o turismo recupere.