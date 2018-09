Especulação imobiliária: Proposta do BE nunca foi apresentada nem será aprovada, garante Carlos César

“Sobre essa matéria já lhe disse o que sei: é que essa proposta nunca foi apresentada. Evidentemente que qualquer pessoa pode ter falado com qualquer outra pessoa, mas toda esta negociação tem uma formalidade e, portanto, aquilo que o senhor primeiro-ministro disse é a verdade”, assegurou Carlos César, em entrevista à agência Lusa sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) que será divulgada na quinta-feira.

A polémica em torno da taxa proposta pelo BE para travar a especulação imobiliária foi um dos temas da entrevista à agência Lusa, tendo Carlos César garantido que “esta medida não terá a aprovação do Grupo Parlamentar do PS” e, portanto, “não será uma matéria que possa ter continuidade”.

Na terça-feira, a coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou que a proposta do partido para travar a especulação imobiliária é “bastante sensata”, garantindo que a negociação com o Ministério das Finanças tem “corrido bem”.