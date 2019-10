Esta ‘app’ ajuda quem quer protestar em Hong Kong. Apple rejeitou a aplicação

A Apple terá rejeitado colocar na App Store uma aplicação concebida para ajudar os protestantes de Hong Kong a localizar os protestos na cidade e a evitar a atividade policial, de acordo com a descrição do autor da aplicação.

A aplicação, designada de HKMap Live, disponibiliza um mapa com alertas referentes à atividade dos protestantes e pontos que localizam os veículos da polícia. De acordo com o ‘developer’, Maciej Ceglowski, que reside em Hong Kong, esta aplicação pode ajudar a salvar vidas e a evitar que as pessoas que queiram protestar sejam atingidas com gás lacrimogénio.

Esta quarta-feira, a conta do Twitter do HKMap Live anunciou que a Apple teria rejeitado que esta aplicação pudesse integrar a App Store, a única forma dos utilizadores de iPhone poderem aceder à informação que consta na mesma.

A alegada justificação da Apple foi exposta na conta da aplicação no Twitter: “Esta aplicação tem conteúdos que potenciam e encorajam atividades que não são legais… especificamente, a aplicação permite aos utilizadores evitar as forças da lei”.