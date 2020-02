“Está tudo maluco?” é a reação de ex-deputado do PSD à “lei da rolha” no grupo parlamentar

O antigo deputado social-democrata Luís Menezes reagiu com indignação, através da sua conta de Twitter, à notícia de que todos os contactos com os elementos do grupo parlamentar do PSD com a comunicação social irão passar a estar centralizados na direção do partido. “Está tudo maluco?”, escreveu nesta tarde de sábado, criticando implicitamente Rui Rio ao deixar irónicos “parabéns a quem escolheu este triste caminho”.

https://mobile.twitter.com/luismenezes1980/status/1231280548527689728

Na mensagem de Twitter, Luís Menezes, que apoiou Luís Montenegro nas eleições diretas para a liderança do PSD e é filho do antigo presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes (um antigo adversário político de Rui Rio que se aproximou deste desde o início do ano passado), fez a partilha de uma notícia acerca da polémica medida, acompanhada de fortes críticas: “Chamem-me o que quiserem. Estou-me nas tintas! O PSD quer calar os seus deputados? Está tudo maluco? Em cinco anos no Parlamento, nunca fui proibido de falar sobre assunto nenhum, nem a nenhum deputado. Bem-vindos à lei da Rolha 2020 e parabéns a quem escolheu este triste caminho.”

Luís Menezes representou o círculo do Porto na XI e XII legislaturas. Afastado das listas de deputados as legislativas de 2019, tem sido um dos maiores críticos de Rui Rio, responsabilizando-o pelo resultado do PSD, “pior ainda em número de votos do resultado que Mota Pinto teve em 1983”.