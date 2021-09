Estádios da Luz e do Dragão já podem voltar a encher este fim de semana

Com o fim da limitação de público nos estádios anunciado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), os adeptos de futebol em Portugal vão poder finalmente voltar já este fim de semana a encher os recintos por todo o país.

No caso da Liga Bwin, FC Porto e SL Benfica que na 8ª jornada jogam em casa podem vir a lotação esgotada nas bancadas. Os ‘dragões’ recebem no sábado, 2 de outubro, pelas 18h00 o Paços de Ferreira, enquanto as ‘águias’ defrontam também à mesma hora, mas no domingo, o Portimonense.

Já o Sporting, é o único dos ‘três’ a jogar fora de portas deslocando-se ao reduto do Arouca no próximo sábado às 20h30. Os adeptos ‘leoninos’ vão ter de esperar até 23 de outubro, dia em que o conjunto de Alvalade irá receber o Moreirense, em encontro da 9ª jornada.

Apesar deste regresso a 100%, vão manter-se medidas obrigatórias para entrar nos estádios, como a apresentação do certificado digital e o uso obrigatório de máscara.

Confira todos os encontros da 8ª jornada.

Sexta-feira, 1 de outubro

Marítimo – Moreirense, 19h00

Famalicão – Vitória, 21h15

Sábado, 2 de outubro

Vizela – Santa Clara, 15h30

FC Porto – Paços de Ferreira, 18h00

Arouca – Sporting, 20h30

Domingo, 3 de outubro

Belenenses – Tondela, 15h30

Benfica – Portimonense, 18h00

Estoril – Gil Vicente, 18h00

Braga – Boavista, 20h30