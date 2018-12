A Herdade do Rio Frio, um dos maiores terrenos agrícolas do país, com vocação de produção agropecuária e de desenvolvimento de atividades turísticas, desportivas e culturais, está à venda. A decisão foi tomada pelos acionistas da Herdade do Rio Frio, o Estado, através da holding Parvalorem, e o BCP, com uma posição de 50% cada um nesta empresa do concelho de Alcochete, derivada dos créditos ‘herdados’ após o processo de insolvência que atingiu a Herdade do Rio Frio em 2017. Apesar de contactadas, fontes oficiais da Parvalorem e do BCP escusaram-se a comentar a operação de alienação. No entanto, o Jornal Económico sabe que “houve um número considerável de manifestações de interesse e, posteriormente, algumas propostas concretas”.

Ainda que não tenha sido possível saber qual a base de licitação apresentada pelos acionistas Estado e BCP – é este último quem está a liderar o processo em termos jurídicos -, diversas fontes do setor imobiliário e turístico contactadas, que solicitaram o anonimato, garantiram que a transação deverá movimentar “largas dezenas de milhões de euros, tendo em conta o potencial de produção agropecuária e, essencialmente, a valência de diversas atividades turísticas da Herdade do Rio Frio, tendo em conta o crescimento que o setor tem registado em Portugal nos últimos anos”.

