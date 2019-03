Estados Unidos: senadora democrata Kirsten Gillibrand oficializa candidatura

A senadora de Nova York Kirsten Gillibrand oficializou este domingo a sua candidatura às primárias democratas para as eleições presidenciais norte-americanas de 2020, algumas semanas após a criação de uma comissão exploratória.

Num vídeo divulgado hoje de manhã, a senadora de 52 anos discorre sobre o tema da coragem, referindo que o hino nacional norte-americano coloca a questão: “A coragem vencerá?”

“Bem, nem sempre assim foi e não é o caso no momento”, diz, considerando que ser corajoso não é “por as pessoas umas contra as outras”, “privilegiar o dinheiro à vida”, “espalhar o ódio”, “obscurecer a verdade”, “construir um muro”.

“Isto é o que o medo faz”, refere, para defender que o país precisa de um líder que faça “escolhas corajosas e ousadas” e de “alguém que não tema o progresso”. “É por isto que me candidato a presidente”, afirma Gillibrand.

O anúncio da candidatura oficial era esperado depois da senadora democrata ter anunciado em meados de janeiro na televisão CBS a formação de uma comissão exploratória, uma etapa decisiva para entrar na corrida.

Entretanto passou mais de um mês a viajar pelo país para avaliar o apoio à sua candidatura. Kirsten Gillibrand tornou-se sobretudo conhecida pela luta contra o assédio sexual, nomeadamente nas forças armadas, antes do surgimento do movimento #MeToo, que apoia.

Defende uma sociedade mais igualitária, com um sistema de saúde que seja um direito e não um privilégio e uma melhor educação pública.

Quinze candidatos já se lançaram na corrida pela nomeação democrata para as próximas presidenciais, mostrando uma diversidade sem precedentes com um número recorde de mulheres e vários originários de minorias.