“Estamos entregues a um grupo de irresponsáveis, não sabem o que é a dignidade do Estado”. As frases mais significativas de Freitas do Amaral

O banco holandês não estima grandes alterações no poder político depois das eleições, apontando para um novo Executivo do PS, liderado por António Costa, e com o apoio dos partidos de esquerda. O ING alerta que este cenário pode tornar o país ingovernável, à semelhança de Espanha, porque o PS poderá não obter o apoio do resto da esquerda para promover políticas orçamentais prudentes.