Este é o top 10 das empresas com melhor reputação em Portugal

O Reptrack 2019, do Reputation Institute, coloca a Nestlé como a empresa com a melhor reputação em Portugal.

No top 10 deste barómetro está ainda a RFM, Rádio Comercial, Sony, Delta, Microsoft, Luso, Lidl, Porto Editora e BMW.

A Microsoft lidera no setor Tecnológico, a Renova no Grande Consumo, a Nestlé na Alimentação e Bebidas, a BMW no Automóvel e o Lidl no setor de Retalho Alimentar, a RFM na Informação e Media, o Automóvel Clube de Portugal nos Serviços, a SIEMENS na Indústria, a TAP nas transportadoras aéreas e a Repsol na Energia, e a Vodafone nas Telecomunicações, diz o Reputation Institute.

O setor tecnológico é aquele que surge com melhor reputação seguido pelo do Consumo, Alimentação e Bebidas.

Em sentido contrário surgem os sectores das Telecomunicações, Financeiro e de Transportes. A maioria dos setores em análise esteve abaixo da média. A informação e média contudo destacou-se pela positiva.