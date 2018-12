Estes foram os vídeos mais vistos no Youtube em 2018

A três semanas do final do ano, o Youtube fez um top de vídeos mais populares em Portugal e no mundo. Em Portugal, os YouTubers continuam a liderar as visualizações. O vídeo mais popular do site a nível nacional é a paródia ao vídeo de apoio à seleção “Joga Gostoso” (em 2017 também ganhou uma paródia de outro YouTuber) a liderar o ranking.

As listas finais foram elaboradas pelo YouTube tendo em conta o “número e tempo médio de visualizações, comentários, gostos e partilhas”. Entre os vídeos mais populares em Portugal, além das peripécias destes jovens, como o fim da casa dos YouTubers e a apresentação da nova casa de DarkFrame, está também a performance de Cláudia Pascoal no Festival da Canção, com a música “O Jardim”, e o hino do festival Panda, um canal de televisão a pensar no público infantil.

1º “♫ Joga Gostoso ♫ | (Blaya – Faz Gostoso) | PARÓDIA MUNDIAL 2018”

Publicado a 5 de junho, o vídeo soma até esta quinta-feira 6.018.342 de visualizações e mais de 35 mil comentários.

2º “Canção n.º 13: Cláudia Pascoal – “O Jardim” | Final | Festival da Canção 2018″

”O Jardim de Isaura”, interpretado por Cláudia Pascoal teve 3.496.141 visualizações e mais de dois mil comentários.

3º – “Shawn Mendes x Portugal (FPF Official World Cup Song)”

”In My Blood”, a música oficial de Portugal para o Campeonato do Mundo 2018, interpretada pelo lusodescendente Shawn Mendes. O vídeo soma 4 milhões de visualizações e mais de 13 mil comentários.

4º “Canção n.º 4: Diogo Piçarra – “Canção do Fim” – 2.ª Semifinal | Festival da Canção 2018″

Em quarto lugar surge o vídeo da participação de Diogo Piçarra no Festival da Canção. ”A Canção do Fim” — que tinha passado à final com a pontuação máxima do júri — acabaria por não ser seleccionada, uma vez que o cantor foi acusado de plágio e acabou por abandonar a competição.

5º “WUANT – YouTuber (Video Oficial)”

Em quinto lugar na lista dos vídeos mais vistos em Portugal surge o YouTuber Wuant, com a música ”YouTuber”. Soma 2 782 258 visualizações e mais de 19 mil comentários.

6º “A MINHA NOVA CASA ! ( DARKOLANDIA )”

Segue-se mais um youtuber, com DarkFrame novamente na lista, desta vez com uma visita guiada à “Casa dos YouTubers”, quando alguns dos YouTubers portugueses mais conhecidos se juntaram numa mansão em Alcochete. O vídeo da tour tem mais de 2 milhões de visualizações.

7º “O FIM DA CASA DOS YOUTUBERS”

Em 7º lugar segue-se mais um vídeo do Wuant a explicar o fim da casa do Youtubers, a mesma casa apresentada no vídeo anterior.

8º “COMO IRRITAR UM JOGADOR DE LOL #8”

D4rkFrame volta a aparecer na reta final da lista, com um vídeo com mais de 3 milhões de visualizações e mais de 15.410 mil comentários.

9º “Hino Festival Panda 2018 – PANDA E A AMIZADE”

Em 9º. lugar surge o Hino Festival Panda, a popular personagem do canal infantil. Tem animais a tocar música e 2.152.118 mil visualizações.

10º “100 PERGUNTAS (idiotas) QUE NÃO TÊM RESPOSTA”

Em último lugar surge o vídeo ”100 PERGUNTAS (IDIOTAS) QUE NÃO TÊM RESPOSTA”, de Wuant, que encerra a lista com 1.897.936 visualizações.