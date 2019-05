Estes são os 11 partidos nacionais que tentam entrar no Parlamento Europeu

As eleições europeias, que em Portugal se realizam a 26 de maio, estão à porta e a campanha sai oficialmente às ruas esta segunda-feira. Portugal tem 21 lugares no Parlamento Europeu por preencher, e pode acontecer (embora as projeções apontem como pouco provável) que nem todos esses assentos sejam distribuídos pelos partidos habitualmente candidatos – e que tendem a ser também aqueles que conseguem mais votos no panorama nacional.

Este ano, as candidaturas junto do Tribunal Constitucional registaram um número recorde, com o aparecimento de novos partidos no espetro político e a recandidatura de forças políticas da velha guarda. Na hora de votar, os portugueses vão encontrar 17 opções políticas. O PCTP/MRPP é o partido que aparece em primeiro lugar no boletim de voto, estando a coligação entre o PCP e o PEV (a CDU) em último lugar.

Pelo meio vai encontrar uma série de partidos novos, como o Aliança de Pedro Santana Lopes, o Iniciativa Liberal de Carlos Guimarães Pinto e o Nós, Cidadãos! de Mendo Castro Henriques. Conheça são os partidos mais “pequenos” e as suas ambições.