Estes são os 25 concelhos portugueses onde as rendas das casas são mais caras

O valor médios das rendas em Portugal sofreu um aumento homólogo de 9,2% no primeiro semestre de 2019, segundo os dados divulgados pelo INE esta quinta-feira, 3 de outubro.

Os municípios de Braga (+16,4%), Setúbal (+16,3%), Matosinhos (+16,0%) e Porto (+15,5%) registaram as maiores subidas percentuais entre os concelhos com mais de 100 mil habitantes.

Em Lisboa, as freguesias que registaram as rendas mais elevadas são a de Santo António e Misericórdia. No Porto, a União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde foi onde se registou os preços mais altos.

Analisando o total do país, Lisboa, Cascais e Oeiras são os concelhos onde se registam os preços mais elevados de arrendamento.