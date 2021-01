Estes são os municípios onde é mais caro arrendar casa. Em Loulé ronda os 1.500 euros

Arrendar um apartamento no município de Cascais pode custar 1.671 euros. Este dado faz parte do estudo divulgado pelo portal “idealista” esta quinta-feira, 28 de janeiro, onde analisa os municípios mais caros e procurados para arrendar casa em Portugal no último trimestre de 2020.

No top 10 do ranking de preços unitários (euros/m2) no mercado de arrendamento, Cascais lidera com 1.671 euros, segue-se Loulé com 1.481 euros e o pódio fica completo com São Brás de Alportel, 1.388 euros. No quarto lugar aparece Alcochete com 1.189 euros, seguido de Lisboa com 1.171 euros.

O sexto lugar pertence a Faro com 1.156 euros, seguido por Óbidos com 1.151 euros, Palmela 1.125 euros, Sintra com 1.107 euros e Sesimbra fecha o top-10 com 1.059 euros.

No mercado de arrendamento, cinco municípios do distrito de Lisboa ocupam o top dez em termos de valor por m2. Lisboa surge no primeiro lugar com 14 euros/m2/mês, seguida de Cascais com 13,3 euros/m2/mês e Oeiras 11,1 euros/m2/mês. O concelho do Porto e de Loulé ocupam o quarto e quinto lugar com 10,8 euros/m2/mês, segue-se Grândola com 10,6 euros\m2\mês, Amadora com 10,1 euros\m2\mês, Loures e a Calheta na Região Autonómoa da Madeira ficam no oitavo e nono lugar do ranking com 10 euros/m2/mês e o top-10 fecha com Almada, 9,8 euros\m2\mês.