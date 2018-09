Estes são os onze políticos mais ricos de Portugal

A revista “Sábado”, na edição publicada esta quinta-feira, 20 de setembro, fez as contas com base nas declarações que os políticos são obrigados a entregar no Tribunal Constitucional e chegou a um top-11 dos políticos mais ricos do país.

A avaliação reflete contas bancárias, participações em empresas, investimentos financeiros ou bens imobiliários.

A “Sábado” revela também que em cerca de 83% das declarações analisadas pelos responsáveis do Tribunal Constitucional surgiram dúvidas em relação ao seu conteúdo.