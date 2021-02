Estímulos fiscais impulsionam Wall Street na abertura da sessão

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quinta-feira em terreno positivo motivado pelas apostas dos investidores em mais estímulos fiscais para enfrentar a recessão económica provocada pelo coronavírus.

No início da sessão, o S&P 500 sobe 0,27%, para 3,926.20 pontos, o tecnológico Nasdaq valoriza 0,57%, para 14,050.58 pontos, e o industrial Dow Jones cresce 0,11%, para 31,471.61 pontos.

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, garantiu aos investidores na quarta-feira que as taxas de juro vão permanecer baixas por algum tempo para estimular o crescimento da economia e do emprego, mas não revelou novas informações sobre a política monetária.

No mercado empresarial a Pinterest sobe 7,1% depois de um relatório informar que a Microsoft abordou a empresa sobre uma possível compra, não havendo até ao momento negociações em curso.

“Destaque para a notícia de que o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Infeciosas dos EUA vai divulgar amanhã as suas orientações detalhadas sobre como reabrir com segurança mais escolas”, indica o analista de mercados do Millenium investment banking, Ramiro Loureiro.

A Pepsi valoriza 0,6% depois de superar as estimativas dos analistas para a receita do quarto trimestre, esperando que a receita orgânica cresça em 2021.

A operadora de casinos MGM Resorts caiu 2,4% depois de apresentar uma perda maior do que o esperado, prejudicada pelas restrições de viagens devido à Covid-19, mas dando conta de um aumento da procura no final deste ano.