Estudantes de Medicina dizem que aulas à distância devem “salvaguardar a qualidade do ensino”

Chegada do coronavírus preocupa a maior parte da população e são raros os grupos com elevado grau de confiança na capacidade de resposta a este problema de saúde pública. Eleitores do PS são os mais otimistas, encontrando-se no extremo oposto aqueles que votariam no Chega, no Iniciativa Liberal e no Livre. Descrença também é particularmente forte nas mulheres, nos mais jovens e nos residentes no sul e regiões autónomas.