Estudo indica que 40% dos cidadãos de Londres consideram mudar-se para a União Europeia

Cerca de 40% dos cidadãos de Londres veriam com bons olhos deixar o Reino Unido para viver e trabalhar num outro país europeu, de acordo com um estudo feito pelas empresas Adecco e YouGov divulgado pela “Bloomberg” esta segunda-feira, 25 de janeiro.

Mais de um em cada três residentes londrinos apontam o Brexit e a pandemia do novo coronavírus como as principais razões que os levariam a deixar o país, dado que estas duas situações poderão tornar o Reino Unido menos atrativo para trabalhar.

Este estudo foi realizado em setembro de 2020 a mais de mil pessoas que trabalham no Reino Unido e compara com os 16% dos entrevistados que disseram esperar deixar a capital num estudo feito pela consultora Grant Thornton em 2018.

“Mesmo com um acordo com o Brexit e o lançamento da vacina em andamento, os altos níveis de incerteza estão a levar os jovens, em particular, a procurar trabalho fora do Reino Unido e de Londres”, refere Alex Fleming, presidente da Adecco na região norte da Europa.

Este tudo indica também que Londres enfrenta uma elevada competição interna, com 63% dos trabalhadores financeiros a esperarem o abandono de talentos de grandes cidades como Londres e Manchester em direção a áreas mais regionais devido à pandemia de Covid-19.