EUA: 117 mil novos empregos privados em fevereiro espelham lenta recuperação laboral

Os 117 mil novos empregos criados em fevereiro pelo sector privado nos EUA ficaram aquém das expectativas dos analistas e sublinham a frágil recuperação laboral e económica do país mais afetado pela crise pandémica gerada pela Covid-19, denota a Bloomberg depois de ter sido conhecida a estimativa da ADP para a criação de emprego.

A projeção da Bloomberg apontava para uma mediana entre os especialistas de 205 mil novos empregos privados, um valor significativamente superior ao registado. Este número, a juntar aos 49 mil empregos criados pela economia norte-americana em janeiro, demonstram a dificuldade da recuperação laboral, apesar da evolução recente da pandemia. Deste aumento, apenas 6 mil reportam ao sector privado.

Em janeiro, 32 mil dos empregos criados foram por micro (21 mil) e pequenas empresas (12 mil), suportados sobretudo pelo sector terciário, cujos 48 mil novos postos de trabalho compensaram a diminuição de 16 mil na indústria.

A projeção da ADP surge na mesma semana em que serão divulgados os dados oficiais do Departamento do Trabalho, esperando o mercado mais 180 mil postos de trabalho, de acordo com a TradingEconomics.

Os números relativos à criação de emprego serão atentamente seguidos pelos legisladores norte-americanos no Congresso, onde deverá ser votado esta semana na câmara alta do Senado o pacote de estímulo recentemente aprovado na Câmara dos Representantes.